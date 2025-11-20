Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları çekildi. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 15.00'te başladı.

A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile karşılaşacak. Milliler, rakibini geçmesi halinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'unda rakibi belli oldu! - Resim : 2

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off eşleşmeleri şöyle;

A yolu: İtalya-Kuzey İrlanda galibi / Galler-Bosna Hersek galibi

B yolu: Ukrayna-İsveç galibi / Polonya-Arnavutluk galibi

C yolu: Türkiye-Romanya galibi / Slovakya-Kosova galibi

D yolu: Danimarka-Kuzey Makedonya galibi / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti galibi

Kıtalararası play-off kuralarında ise eşleşmeler şöyle oluştu;

Birinci tur eşleşmeleri

Yeni Kaledonya-Jamaika

Bolivya-Surinam

Final eşleşmeleri

Yeni Kaledonya-Jamaika galibi / Demokratik Kongo

Bolivya-Surinam galibi / Irak

