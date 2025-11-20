A Milli Takım, İspanya'ya konuk olduğu mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçla beraber İspanya grubu 1. tamamlamış ve Türkiye'de 2. sırada yer almıştı. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ardından oyuncularımızın eşyaları çalındı.

SAAT VE 2 YÜZÜK ÇALINDI

İspanyol basınından Marca, skandal olayın detaylarını paylaştı. Habere göre; A Milli Takım'ın soyunma odasından yaklaşık 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euronun üzerinde olduğu iki yüzük çalındı. Konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

A Milli Takım soyuldu! - Resim : 2

EN AZ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalınan eşyaların bulunduğu ve sahiplerine geri iade edildiği operasyona katılan kaynaklar tarafından doğrulandı. Ayrıca, en az 1 kişinin tutuklandığı belirtilirken, yetkililer, "Araştırma devam ediyor. Hırsızlığın nasıl gerçekleştiği ve arkasında kimlerin olduğu tam olarak belirlenmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

