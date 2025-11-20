Suudi ekibi Al Shabab'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği ciddi bir şekilde dillendiriliyordu. Yeni bir maceraya yelken açacağı için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde giren Fatih Terim'in isteği gerçekleşmedi.

FATİH TERİM'E ÇEKYA'DAN DARBE!

Akşam'da yer alan habere göre; Çekya Futbol Federasyonu yeni teknik direktör için kararını verdi. Federasyonun, Jürgen Klinsmann isminde karar kıldığı aktarıldı. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

FATİH TERİM'İN HAYALLERİ YIKILDI

Bir süredir gündemde olan iddialar nedeniyle Fatih Terim'in büyük bir heyecan içerisinde olduğu yönünde haberler basına yansımıştı. Çekya Federasyonu'nun kararının ardından, dünyaca ünlü teknik adam planları da suya düşmüş oldu.