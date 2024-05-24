A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı. Montella kararını verdi

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararına göre listeye 35 futbolcu dahil edildi.

TFF ayrıca kadroya çağrılan futbolcuların 3 etap halinde çalışmalara katılacağını duyurdu. Alınan karara göre ilk olarak oynadıkları kulüplerde sezonu kapatan futbolcular bugün Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'ne gelerek kampa girecek.

2. etapta ise sezonun devam ettiği liglerde mücadele eden futbolcular 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak.

3. etapta ise Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde bulunacak olan Arda Güler ve Salih Özcan gelecek.