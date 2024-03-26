A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın grubundaki son rakibi belli oldu.
Kura çekiminde F Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz Portekiz ve Çekya ile eşleşmişti. Son rakibimiz Play-off C galibi olacaktı.
C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı.
Gürcistan, penaltılarda Yunanitan'a 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.
Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.
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