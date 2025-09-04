A Milli Takım'ın maç kadrosu belli oldu: Montella'dan sürpriz Can Uzun kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'ın maç kadrosu belli oldu: Montella'dan sürpriz Can Uzun kararı!

A Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Montella'nın Bundesliga'da sezona etkileyici bir giriş yapan Can Uzun'a kadroda yer vermemesi dikkat çekti.

A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile Tiflis'te karşı karşıya gelecek.

MONTELLA 23 KİŞİLİK MAÇ KADROSUNU BELİRLEDİ

Zorlu mücadeleye saatler kala Türkiye'nin maç kadrosu da belli oldu.

Transfermarkt'ın haberine göre; Vincenzo Montella 23 kişilik Gürcistan maçı kadrosunda Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül'e yer vermedi.

CAN UZUN KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Bu isimler arasında özellikle Can Uzun'un kadro dışı kalması dikkat çekti. Bundesliga'da E.Frankfurt formasıyla sezona etkiletici bir giriş yapan 19 yaşındaki genç yıldız, ligde oynanan 2 maçta sergilediği 2 gol, 2 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.

Son Haberler
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu