A Milli Takım'ın maç kadrosu belli oldu: Montella'dan sürpriz Can Uzun kararı!

A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile Tiflis'te karşı karşıya gelecek.
MONTELLA 23 KİŞİLİK MAÇ KADROSUNU BELİRLEDİ
Zorlu mücadeleye saatler kala Türkiye'nin maç kadrosu da belli oldu.
Transfermarkt'ın haberine göre; Vincenzo Montella 23 kişilik Gürcistan maçı kadrosunda Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül'e yer vermedi.
CAN UZUN KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI
Bu isimler arasında özellikle Can Uzun'un kadro dışı kalması dikkat çekti. Bundesliga'da E.Frankfurt formasıyla sezona etkiletici bir giriş yapan 19 yaşındaki genç yıldız, ligde oynanan 2 maçta sergilediği 2 gol, 2 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.