A Milli Takım'ın maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında 2 maç oynayacak

A Milli Takım'ın maç programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül'de Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak müsabakanın başlama saati daha sonra duyurulacak.

Türkiye ile Japonya, A Milli Takım düzeyinde daha önce biri özel, diğeri resmi olmak üzere toplam iki kez karşılaştı. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galibiyetle ayrılırken, A Milli Takım ise üçüncülük kürsüsüne çıktığı 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'yı aynı skorla saf dışı bıraktı.

FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, Japonya mücadelesi öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek.

Japonya ise 9 Eylül'de Wolfsburg kentinde oynanacak özel maçta Almanya'ya misafir olacak.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 4 müsabakada 9 puan toplayan A Milli Takım, maç fazlasıyla puan cetvelinin ilk sırasında yer alıyor.
(AA)


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