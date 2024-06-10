A Milli Takım'ın Polonya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella sürpriz yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Macaristan Futbol Federasyonundan Balázs Berke'nin yöneteceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

TÜRKİYE: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri; Portekiz, Gürcistan ve Çekya. Polonya ise D Grubu'nda Hollanda, Fransa ve Avusturya ile mücadele verecek.

A Milli Takım EURO 2024 hazırlıklarının kapsamında İtalya ile oynadığı son hazırlık maçında İtalya ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.