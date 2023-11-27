A ve B kan grubu olanlar dikkat

Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceledi ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: DHA
A ve B kan grubu olanlar dikkat

Hindistan’ın başkenti Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde yapılan bir araştırma kan grupları ile Covid-19’un bağını mercek altına aldı. Bilim insanları A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu. Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların Covid-19’un bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

2586 Covid-19 hastasının verilerini inceleyen uzmanlar, 0, AB ve Rh- olanların Covid-19 riskinin ise daha az olduğuna dikkat çekti. Araştırmada, “A, B ve Rh+ kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19’a yakalanma riski daha yüksek fakat diğer kan gruplarındaki daha düşük. Fakat bu araştırma sonucunda kan grubunun, Covid-19’un ağırlığı ya da ölümü ile ilgili bir bağı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Kan gruplarındaki Rh faktörü ise Rhesus faktörü olarak bilinen ve alyuvarın yüzeyinde olan proteini temsil ediyor. Rh+ olunca Rh faktörünü gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Rashmi Rana, “Covid-19 yeni bir virüs ve dolayısıyla kan grubuyla Covid-19’un nasıl bir bağı olduğunu görmek istedik” dedi.

Araştırmada yer alan Dr. Vivek Ranjan ise, “Kan grubu B olan erkekler, kan grubu B olan kadınlara göre hastalığa karşı daha dayanıksız. Kan grubu AB olan 60 yaş üzerindeki hastaların da enfeksiyon riski daha yüksek” dedi.

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