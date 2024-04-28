Civcivi ölen kızına tavuk burger ısmarladı

Kaynak: Haber Merkezi
Civcivi ölen kızına tavuk burger ısmarladı
Bir anne, civcivini kaybeden kızını keyiflendirmek için ona burger söyledi. Tavuk burgeri gören kız çocuğu ise daha çok ağlamaya başladı.

Bir anne, kızını kaybettiği sevimli civcivinin ardından teselli etmek için ona dışarıdan hamburger siparişi verdi. Ancak annenin bu sürprizi beklenmedik bir şekilde ters tepti.

Annesinin sipariş ettiği tavuk burgerdan bir ısırık alan çocuk "Anne keşke et söyleseydin" diyerek hıçkırıklara boğuldu. Yaptığı hatayı fark eden anne, kızını civcivlerin horoz olabileceğine inandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yemeğin başında gözyaşlarına boğulan kız çocuğu, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bu trajikomik olay ise kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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