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A101 market müşterisinden peynir tepkisi: Polis çağırdım

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi zincir market olan A101’den aldığı peynirin fiyatına tepki gösterdi. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:15
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A101 market müşterisinden peynir tepkisi: Polis çağırdım

A101 market müşterisinden peynir tepkisi: Polis çağırdım
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Sosyal medya kullanıcısı bir kişi zincir market olan A101’den aldığı peynirin fiyatına tepki gösterdi. 

Zincir market olan A101’den etiketi 50 lira olan peyniri kasada 80 liraya satın alan kadın isyan etti. Sosyal medya hesabından etiketteki oyunu gösteren kadın, markete polis çağırdığını söyledi.

50 liralık etiket basılan peynirin kasada 80 lira olduğunu fişe bakınca anlayan kadın “Bir günde 30 TL zam yapmışlar. Şimdi polisi aradım. Polisler geliyor. Bana sürekli iade iade. Ben iade istemiyorum” diyerek marketteki fiyat politikasına tepki gösterdi.

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Tozanlı
30.11.2022 16:36
Sadece bu market zincirinde deģilki diğerkerindede öyle rafta başka yazıyor kasada başka inanmayan gitsin birkaç marketi gezsin gòrsün ! Ne ilginçtir ki bu market zincirlerinin sahipleri aynı grup  
 
Ertuğrul AB
30.11.2022 16:25
A101 bu hileyi her zaman yapıyor, çok dikkatli olun, her seferinde kavga ediyorum, ama çalışanların yapabileceği birşey yok,  
 
vatandaş
30.11.2022 16:20
devlet nerede ! 3 harflilere mileti kurban ediyorsunuz ! seyredicenize önlem alın!!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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