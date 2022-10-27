Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak

Teknolojioku'dan Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, artık zincir marketlerin absürt ürünler satmasına alıştık. Zira normal şartlarda BIM ya da A101 denildiğinde akla market ürünleri gelebilir. Fakat bu iki market, son dönemde çıtayı farklı bir boyuta taşımış durumda.

Hali hazırda hem A101, hem de BIM akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün satabiliyor. Hem de piyasa fiyatının çok altına.

Peki bu kadarla bitiyor mu? Hayır. Zira geçtiğimiz günlerde A101’in çekme karavan sattığına tanıklık etmiştik. Daha önce de A101’de tekne satışı olmuştu.

BIM ise geçtiğimiz dönemde elektrikli scooter satmıştı. Dolayısıyla iki markette hayli farklı ürünlerle dikkatleri üzerine çekti. Peki şimdi sırada ne var?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre A101’in sıradaki hedefi uygun fiyatlı elektrikli otomobil. Elbette burada Zoe gibi, TOGG gibi büyük otomobillerden bahsetmiyoruz.

Bazı e-ticaret sitelerinde satılan iki kişi kapasiteli, maksimum hızı saatte 45 – 50 km/s olan, kısa menzilli araçlardan bahsediyoruz.

Hali hazırda bu tarz araçlar internet üzerinde 150 bin TL ile 200 bin TL arasında fiyatlardan listeleniyor. Muhtemelen bu aracın A101 fiyatı 150 bin TL’nin bir tık altında olacaktır.

Elbette bunun şimdilik bir sosyal medya söylentisinden ibaret olduğunu belirtelim. Muhtemelen kesin bilgi A101’den gelecek açıklama sonrasında netleşecektir.