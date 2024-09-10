AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerde ek vergiyi düşürecek

Batı medyasında çıkan haberlere göre, Çin'de üretilen elektrikli araçların sübvansiyonlarla desteklenmesi nedeniyle başlatılan vergi uygulamasında değişiklikler yapılacak.

Başlangıçta yüzde 20,8 olarak belirlenen ve daha sonra yüzde 9'a düşürülen Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine uygulanacak gümrük vergisi, yeni düzenlemeyle yüzde 7,8'e çekilecek. Geely markası için belirlenen yüzde 19,3 oranındaki ek vergi yüzde 18,8'e indirilecek. SAIC ve işbirliğine yanaşmayan diğer şirketler için ise yüzde 36,3 olarak açıklanan vergi oranı yüzde 35,3'e düşürülecek. BYD'ye uygulanacak yüzde 17'lik ek vergi oranı ise sabit tutulacak.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli araçların Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu önlemler, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçların haksız rekabet oluşturduğuna dair iddiaları üzerine alınmıştı. Hali hazırda, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 10'luk bir vergi uygulanıyordu ve bu yeni vergi oranları mevcut yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Son dönemde Avrupa'da satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla artış gösteriyor. Düşük maliyetli ve sübvanse edilen Çin yapımı elektrikli araçlar, Avrupa pazarındaki rakiplerini geride bırakıyor. Bu durum, özellikle Fransa gibi ülkelerdeki yerli üreticileri rahatsız ederken, Alman otomotiv sektörü ise Çin ile gerilimin artmasından ve bu önemli pazardaki olası kayıplardan endişe duyuyor.