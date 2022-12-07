7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AB, Çin'e karşı harekete geçti

Avrupa Birliği (AB), Litvanya'ya uyguladığı ticaret kısıtlamaları ve Avrupalı şirketlerin yüksek teknoloji ürünlerinin patentlerini korumalarını engellediği gerekçesiyle Çin'e karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) panel süreci başlattı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:37
Takip Et

AB, Çin'e karşı DTÖ'de panel süreci başlattı

AB, Çin'e karşı harekete geçti
+
Aa
-

AB Komisyonu, Çin'in iki ticari uzlaşmazlıkta anlaşmalardan kaynaklı haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle DTÖ'ye panel başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Çin'in Aralık 2021'den bu yana Litvanya'dan ihracata karşı uyguladığı ticari kısıtlamaların ve Çin'in Avrupa'daki yüksek teknoloji patent sahiplerinin haklarını korumaları için AB mahkemelerine erişimini kısıtlamasının yasa dışı olduğuna işaret edildi.

Panel sürecinin bu uzlaşmazlıkları gidermek için başlatıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Her iki durumda da Çin'in önlemleri Avrupalı şirketlere çok zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.

Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius'un, Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti. Çin, kararın, "Tek Çin" ilkesine ve adadaki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Son dönemde Çin'in Litvanya'dan ithalatı durma noktasına geldi.

Pekin yönetimi, Litvanya'dan ithalatta görülen ani azalmanın, devletin engellemesi nedeniyle olmadığını, Çinli işletmelerin ve bireylerin kendi inisiyatifleriyle ülkeden mal almaktan vazgeçtiğini savunuyordu.

AB, Çin'in Avrupa şirketlerinin patentlerini korumalarını önlediğini iddia ediyor.

Çin, yüksek teknoloji patent sahiplerinin haklarına ilişkin davaların sadece kendi mahkemelerinde açılmasına izin veriyor.

Avrupa, Çin'in bu uygulamayla Avrupa şirketlerine ait patentlerin yasa dışı veya tazminat ödemeden kullanmasına imkan sağladığını savunuyor.

DTÖ anlaşmazlık giderme sürecinde, ilk aşama olarak istişareler gerçekleştiriliyor. İstişare sürecinde olumlu bir sonuç alınamazsa konuyla ilgili panel kurulması talep ediliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.