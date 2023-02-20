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AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah sağlamasının AB'nin "kırmızı çizgisi" olacağını kaydetti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:57
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AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'na girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinde yaptığı "Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı konusunda özellikle silah desteği sağlama düşüncesinden ötürü endişeliyiz." açıklaması hatırlatılan Borrell, Blinken gibi kendisinin de Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir görüşme yaptığını belirtti.

Borrell, Çinli diplomata, AB'nin bu konudaki endişesini dile getirdiğini aktararak, "Bunu yapmamalarını istedim. Bunun bizim için sadece endişe kaynağı olacağını değil ilişkimizde kırmızı bir çizgi olacağı gerçeğini dile getirdim. Bana 'bunu yapmayı planlamadıklarını' söyledi. İhtiyatlı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, dünkü açıklamasında, Biden yönetiminin savaşın başından bu yana Çin'i bu konuda uyardığını anımsatmış, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu. (AA)

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