AB, Danimarka ve İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen eylemleri güçlü bir şekilde kınadıklarını ve dini nefreti teşvik eden her türlü eylemi reddettiklerini açıkladı.

KAYNAK: AA
AB, Danimarka ve İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Danimarka ve İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da bazı kişilerin birçok Müslüman'ı inciten eylemlerinin ardından AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir." dedi.

Dini değerlere saygının AB değerleri içerisinde yer aldığını belirten Borell, herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın açık provokasyon niteliği taşıdığını ifade etti.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün AB’de yeri olmadığının altını çizen Borell, "Dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı zamanıdır. Provokatörlerin yaptığı bu eylemler yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmeye çalışanların çıkarına hizmet eder." diye konuştu.

Avrupa'da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar

İsveç’te Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyon eylemleri sürüyor. Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran’da Stockholm Camisi önünde polis gözetiminde Kur’an-ı Kerim yaktı. 20 Temmuz’da Momika, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını çiğnedi.

Danimarka’da ise aşırı milliyetçi “Danske Patrioter” grubu, 21 Temmuz’da Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Grup, 24 Temmuz'da önce İran’ın daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kuran'ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirdi.

Irkçı grup 14 Nisan 2023'te de Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'e saldırmıştı.

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