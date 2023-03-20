20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor

Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor

AB, önümüzdeki yıl enerji arzında güvenlik sorunu yaşanmaması için hazırlıklara başladı. Bu yıl uygulanan tasarruf tedbirlerinin önümüzdeki yılda da devam etmesi için teklif yapıldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:20
Takip Et

AB, enerji tasarrufuna hazırlanıyor

Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
+
Aa
-

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde, gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin bir yıl daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

ARZ GÜVENİĞİ İÇİN ÖNLEM

Avrupa'da gelecek kış enerji arz güvenliği sorunları yaşanmaması için tedbirin bir yıl daha sürdürülmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, teklifin 28 Mart'ta AB üyesi ülkelerini enerji bakanlarının yapacağı toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

AB'nin geçen yılın temmuz ayında kabul ettiği acil durum tedbiri mart ayında sona eriyordu.

45 MİLYAR METREKÜPLÜK TASARRUF

Teklif edilen tasarruf tedbiri ile, yıllık yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu amaçlanıyor.

Söz konusu doğal gaz tüketimini düşürme hedefi acil durumlarda zorunlu hale getirilebiliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Ali Berk Berker İspanya'da şampiyon oldu
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿Komisyona sunuldu. AB enerji tasarrufuna hazırlanıyor
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿İBB 16 bin kişiye iftar verecek
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
﻿Tayland’da parlamento feshedildi, seçim tarihi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.