AB İngilizlerin AB vatandaşlık haklarını korumaya yönelik itirazını reddetti

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, İngiliz vatandaşlarının Brexit'le (İngiltere’nin AB’den ayrılması) kaybettikleri AB vatandaşlık haklarını korumalarına yönelik itirazı reddetti.

AB İngilizlerin AB vatandaşlık haklarını korumaya yönelik itirazını reddetti

İlk derece mahkemesi olan Genel Mahkeme'nin İngilizlerin AB vatandaşlarıyla benzer hakları sahip olamayacağı kararının ardından 3 İngiliz vatandaşının Adalet Divanına yaptığı itiraz başvurusuyla ilgili davanın sonucu açıklandı.

Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla AB üye ülkelerinin sahip olduğu haklarından da vazgeçtiğini belirledi.

AB haklarını kaybetmenin Brexit'in doğal sonucu olduğuna işaret eden Adalet Divanı, "AB vatandaşlığı statüsünü yitirmek ve ona bağlı olarak vatandaşlık haklarını kaybı Birleşik Krallık'ın egemen bir ülke olarak AB'den ayrılma kararı almasıyla ilgilidir." açıklamasını yaptı.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumla 47 yıldır üyesi olduğu AB'den ayrılma kararı almış, karar 2020'de uygulamaya girmişti.

(AA)

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