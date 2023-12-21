AB, Kızıldeniz’deki çok uluslu koalisyona katılacak

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de bazı uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı kurulan çok uluslu koalisyona Avrupa Birliği'nden (AB) destek geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD tarafından kurulan koalisyona AB Deniz Kuvvetleri’nin de katılacağını duyurdu.

Borrell, “Husilerin sorumsuz eylemleri Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Bugün Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) toplantısında üye devletler, AB Deniz Kuvvetleri’nin Atalanta Operasyonu aracılığıyla Refah Muhafızı Operasyonu’na destek vermeyi kabul ettiler” dedi.

AB’nin bilgi paylaşımını ve ilave deniz unsurlarıyla varlığını arttıracağını aktaran Borrell, “Bu, AB'nin bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak rolünü ortaya koymaktadır. Sözlerimizi eylemle birleştiriyoruz” dedi.

Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde, ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer alıyor.

Koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi'nde ortak devriyeler gerçekleştirecek.