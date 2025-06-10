AB Komisyonu'ndan üye ülkelere savunma tedariği kararı

Kaynak: AA
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere savunma tedariği kararı

AB Komisyonu, savunma tedarikinde üye ülkelere daha fazla esneklik sağlamayı planlıyor. Barış ve savaş zamanları arasında "özel bir savunma hazırlığı dönemi" olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'de savunma alanında bürokratik engeller olduğu iddialarına cevaben, "Bürokrasi savunmamızın önünde bir engel olmamalı" dedi.

1kapak-009.jpg

Barış ve savaş zamanları arasında "özel bir savunma hazırlığı dönemi" olduğunu kaydeden Kubilius, AB'nin savunma hazırlığının "yetersiz" olduğunu söyledi.

SADELEŞTİRME PAKETİ TEKLİFİ

Kubilius, gelecek hafta AB'nin savunma alanındaki mevzuatına yönelik "sadeleştirme paketi" teklifini sunacaklarını aktararak, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını kaydetti.

Savunma alanında teklif edecekleri "sadeleştirme" olmadan hazırlık konusunda hiçbir şeyin "başarılamayacağını" ifade eden Kubilius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, evrak işlerimizi halletmemizi beklemeyecek" diye konuştu.

Son Haberler
New York borsası karışık başladı: Gözler ABD-Çin görüşmelerinde! (10 Haziran 2025)
New York borsası karışık başladı!
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?
Survivor’da nefes kesen düello! Batuhan’dan sonra ikinci finalist kim oldu?
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Cüneyt Özdemir gündeme taşıdı! Bu ülkede polis olmak…
Cüneyt Özdemir gündeme taşıdı! Bu ülkede polis olmak…