AB Komisyonu'ndan üye ülkelere savunma tedariği kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'de savunma alanında bürokratik engeller olduğu iddialarına cevaben, "Bürokrasi savunmamızın önünde bir engel olmamalı" dedi.

Barış ve savaş zamanları arasında "özel bir savunma hazırlığı dönemi" olduğunu kaydeden Kubilius, AB'nin savunma hazırlığının "yetersiz" olduğunu söyledi.

SADELEŞTİRME PAKETİ TEKLİFİ

Kubilius, gelecek hafta AB'nin savunma alanındaki mevzuatına yönelik "sadeleştirme paketi" teklifini sunacaklarını aktararak, üye devletlere savunma tedariki ve bu alanda Birliğin fonlarına erişimin kolaylaşması teklifinde bulunacaklarını kaydetti.

Savunma alanında teklif edecekleri "sadeleştirme" olmadan hazırlık konusunda hiçbir şeyin "başarılamayacağını" ifade eden Kubilius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, evrak işlerimizi halletmemizi beklemeyecek" diye konuştu.