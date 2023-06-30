AB Liderler Zirvesi'nden ‘Türkiye ve Kıbrıs’ bildirisi

Türkiye ile ilişkilerin de masaya yatırıldığı toplantıda ortak bildiri yayınlandı.

Ortak bildiride, AB'nin Kıbrıs sorununun BMGK kararlarına ve AB ilkelerine uygun olarak kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını istediği belirtildi. AB, müzakerelerin bir an önce başlamasını talep ederek, sürecin her aşamasında BM'ye destek vereceğini duyurdu.

Türkiye ile ilgili olarak ise ortak bildiride, AB'nin Mart ve Haziran 2021'deki zirvelerinde aldığı kararların geçerli olduğu vurgulandı. Bildiride, AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu'ndan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını da dikkate alarak, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine yönelik bir rapor hazırlamaları istendi.

ORTAK BİLDİRİDE TÜRKİYE DETAYI

Liderlerin kabul ettiği ortak bildiride, "AB Konseyi, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesi içinde ilgili BMGK kararları uyarınca ve AB'nin dayandığı ilkeler ve müktesebat doğrultusunda kapsamlı şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürüyor. AB, müzakerelerin hızla yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor ve elindeki tüm araçlarla BM öncülüğündeki sürecin her aşamasını desteklemede aktif rol oynamaya hazır." ifadesine yer verildi.

Bildirinin, Türkiye ile ilgili kısmında, Mart ve Haziran 2021'de düzenlenen AB zirvelerinde Türkiye ile ilgili alınan kararların teyit edildiğine atıfta bulunularak, şunlar kaydedildi:

"AB Konseyi, Türkiye'de yapılan son seçimlerin ışığında, AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu, AB Konseyi tarafından belirlenen araç ve seçeneklere dayanarak, stratejik ve ileriye dönük şekilde ilerlemek amacıyla AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin bir rapor sunmaya davet ediyor."

NE OLMUŞTU?

AB liderleri, Mart ve Haziran 2021'de düzenlenen zirvelerde, Birliğin, Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını belirterek, göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesini, Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını istemişti.