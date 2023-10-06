AB liderleri Granada'da toplandı

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantı için İspanya'nın Granada kentinde bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
AB liderleri Granada'da toplandı

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde dün 44 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısının ardından 27 AB ülkesinin liderleri bugün geniş bir gündemle toplandı. AB'nin gelecek yıllardaki önceliklerini değerlendirecek olan liderler, görüşmelerde AB'nin bir sonraki stratejik gündeminin ve 5 yıllık politika planlamasının hazırlığını yapacak.

AB liderlerinin gündeminde güvenlik, savunma, siber dayanıklılık, enerji, ekonomi, çok taraflılık, küresel ortaklıklar, göç ve AB'nin genişlemesi gibi konular yer alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda AB’nin gelecek için ne istediği, önceliklerinin ve politikasının neler olacağı gibi konuların ele alınacağını söyledi.

ALİYEV VE PAŞİNYAN GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda Brüksel’de toplantı teklifini kabul ettiğini belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilerleme sağlamak için çok fazla çalışacaklarını söyleyen Michel, iki ülke arasında uzlaşmaya varılması için AB’nin tüm araçlarını kullanacağını vurguladı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı Magazin
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler Sağlık
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?