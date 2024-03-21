AB, Rus tahılını yasaklamak üzere

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile Ukrayna limanlarında tutulan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılması problemi henüz unutulmuş iken bu sefer Rus tahılı Avrupa gündemine oturdu.

Baltık ülkeleri, AB'nin yeni yaptırım paketine Rusya ve Belarus tahılının da dahil edilmesini desteklediklerini açıkladı. Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Marius Skuodis'in Letonyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla 17 Ocak'ta yaptığı görüşmenin ardından Skuodis'in Estonya İklim Bakanı Kristen Michal ve Letonya Ulaştırma Bakanı Kaspars Briškens ile Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunu ele aldığı bildirildi.

Skuodis ayrıca Rus tahılının çok azının Letonya üzerinden taşındığını, çoğunun Litvanya üzerinden gittiğini ve bunun da "büyük bir sorun" olduğunu belirtti.

Konu hakkında basın mensuplarının karşısına çıkan Litvanya Tarım Bakanı Kęstutis Navickas ise "Tahıl satışlarından elde edilen gelirle Rusya, askeri eylemleri finanse ediyor ve yerel üreticilerin ürünleriyle rekabet eden bu tedariklerle AB iç pazarına baskı yapıyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın en büyük tahıl tedarikçi olan Rusya'ya karşı alınacak böylesi bir kararın, Avrupa'da tahıl krizine sebep olup olmayacağı ve Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu yıllık ithal tahıl miktarının nasıl tedarik edileceği ise uzmanlar arasında tartışma yarattı.