AB Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avronun üzerinde varlığını dondurdu.

AB Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB'nin savaş nedeniyle şimdiye kadar dondurduğu Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin yürülükteki 10'uncu yaptırım paketi kapsamında, üye ülkelerdeki kurumların Rusya Merkez Bankası'nın bloke edilen varlıkları ve rezervlerini 12 Mayıs'a kadar AB Komisyona rapor etmeleri zorunluluğu getirildiğini anımsayan Wigand, "AB üyesi ülkeler, Komisyona Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avroyu aşan varlığını dondurduklarını rapor etti." ifadesini kullandı.

Wigand, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini Rusya'ya ödetmekte kararlı olduklarına işaret ederek, bu konuda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü anlattı.

Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'da kullanımına yönelik seçeneklerden birinin Rusya Merkez Bankası kaynakları olduğunu ifade eden Wigand, bu varlıkların faizinin Ukrayna için kullanılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Wigand, Rus varlıklarının ne şekilde değerlendirileceğini konusunun AB Konseyi yapısı içinde kurulan bir çalışma grubunda ele alındığını belirterek, bu grubun son toplantısını da dün gerçekleştirdiğini anlattı.

Batı ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle toplam 300 milyar doları bulan Rusya Merkez Bankası rezervi dondurulmuş durumda.

(AA)

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım Spor
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi Siyaset
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı Kültür Sanat
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı Dünya
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı
Hangi baharatlar zararlıdır? Şifalı Bitkiler
Hangi baharatlar zararlıdır?
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık Sağlık
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık