AB Rusya'ya karşı yaptırım ihlallerini önlemek istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları ihlal edenlerin soruşturulmasını ve cezalandırılmasını kolaylaştıracak.

AB Rusya'ya karşı yaptırım ihlallerini önlemek istiyor

AB Konseyi, üye ülkelerin yaptırımların ihlallerine yönelik cezaları uyumlu hale getirecek yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, AB genelinde yaptırımların çiğnenmesi daha kolay soruşturulacak, kovuşturulacak ve cezalandırılacak.

AB yaptırımlarını ihlal etmek ortak suç listesine eklenecek. Üye ülkelerdeki yaptırım ihlallerine ilişkin suç tanımlarına açıklık getirilecek.

AB yaptırım listesindeki kişilerin birlik ülkelerine seyahat yasağını atlatmasına yardımcı olmak, yaptırıma tabi ürünlerin ticaretini yapmak ve AB kısıtlayıcı tedbirler listesindeki ülke veya kuruluşlarla ticari faaliyetler yürütmek suç olarak nitelendirilecek eylemler arasına girecek.

AB yaptırımlarını ihlal edenler etkili, orantılı ve caydırıcı biçimde cezalandırılırken üye ülkeler, yaptırımların ihalelinden kaynaklı gelirleri dondurmak ve müsadere etmek için katı önlemler alabilecek.

Yaptırım ihlaline ilişkin cezai soruşturmalarda üye ülkeler ve AB kurumları arasındaki iş birliği artırılacak.

Yasa son halini AB ülkeleri ile AP arasında yapılacak müzakereler sonunda alacak.

(AA)

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