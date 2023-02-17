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Sırp ve Kosovalı liderler AB ile üçlü bir toplantı yapacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile üçlü toplantıda bir araya geleceği duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:21
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AB Sırp ve Kosovalı liderleri bir araya getirecek

Sırp ve Kosovalı liderler AB ile üçlü bir toplantı yapacak
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Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yüksek seviyeli toplantısı 27 Şubat'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek. Vucic ve Kurti, toplantıya katılacaklarını teyit etti.

Borrell ile AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, iki liderle ayrı ayrı toplantılar yapacak. Bunların ardından ortak toplantı düzenlenecek.

Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB'nin önerileri görüşülecek.

NİHAİ ANLAŞMAYA VARILMA ŞARTI KOŞULUYOR

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor. Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Başbakan Kurti, şubat başında Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını sunduğu birkaç şartın karşılanması halinde değerlendirebileceğini kaydetmişti.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)

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