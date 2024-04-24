AB Türk dönerini tescile hazırlanıyor

Yer alan ilanda, dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince ve yatay şekilde dilimlenmiş biçimde kesilerek bir şiş üzerinde sabitlendiği, bunun dikey olarak kendi ekseni etrafında dönerek ateşte pişirildiği bilgisi paylaşıldı.

İnce ve yatay olarak dilimlenen etlerin pişirme öncesi yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, tuz, çeşitli ot ve baharatlardan oluşan bir karışımla terbiye edildiği, yer alan ilanda, dönerin şişlenmesi esnasında et katmanlarının arasına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu ilanda, dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti veya koyun eti, dana kıyma veya koyun kıyma veya bunların karışımları ile tavuk eti kullanılabileceğine yer verildi.

Yayımlanan ilanda, dönerin 1962 yılından 1979 yılına kadar yoğun bir şekilde süren Türklerin Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya göçünün kültürel simgesi haline geldiği, dönerin adı ve üretim süreci değişmeden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı aktarıldı.

İlgili ilanın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla dönerin AB’den "Geleneksel Ürün Adı" tescil sürecinin ilk başlangıç yapılmış oldu. Döner, 3 aylık itiraz süresinin dolması sonrasında tescil edilecek ve Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adını alacak.