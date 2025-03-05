AB, Ukrayna için yeni silahlanma planını açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün "ReArm Europe" adı verilen dev bir planı tanıttı. Bu plan, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek ve Ukrayna'ya olan desteği artırmak amacıyla yaklaşık 800 milyar dolarlık bir bütçe mobilizasyonunu hedefliyor. Von der Leyen, bu planın, "Avrupa'nın daha güvenli ve dirençli olmasını sağlamak için" oluşturulduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmak için Avrupa'nın NATO ile sıkı işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya destek, şimdi daha fazla önem kazanmış durumda, çünkü ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya yapılan yardımları durdurma kararı, Avrupa'yı bu konuda daha fazla sorumluluk almaya itiyor. Von der Leyen, kısa vadede AB ülkelerinin Ukrayna'ya önemli bir askeri ve finansal destek sağlamasını bekliyor. Orta ve uzun vadede ise Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini inşa etmeyi amaçlayan bir strateji izlenecek. Bu, ABD'nin eski rolünü üstlenmeye yönelik bir adım olacak.

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Ursula von der Leyen, planı ilk kez Avrupa Birliği üyesi devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla paylaşarak, Ukrayna'ya destek ve ortak savunma konularını ele almak için yarın yapılacak olağanüstü zirveye hazırlık yaptı. Ancak, bazı üye ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderilmesine karşı çıkmaya devam ediyor. Özellikle Macaristan ve Slovakya, Kiev’e destek verilmesine karşı duruyor. AB'nin bu konuda alacağı kararlar için ise tüm üyelerin onayı gerektiğinden, bu ülke karşıtlıkları önemli bir engel oluşturuyor.

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Von der Leyen, AB ülkelerinin savunma harcamalarını hızla artırmaları için bazı tedbirler önerdi. Bu tedbirler arasında, ulusal bütçe açıklarının artmasına neden olmadan savunma harcamalarının artırılması da yer alıyor. Komisyon, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bütçelerini artırmaları için yeni mali araçlar önermeyi planlıyor. Bu araçlardan biri, her ülkenin savunma harcamalarına yönelik 150 milyar dolarlık kredilerin sağlanması için oluşturulacak yeni bir fon olacak.

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Komisyon, ayrıca Avrupa'nın savunma projelerinde işbirliğini artırmayı hedefliyor. Bu projeler arasında hava savunma sistemleri, füzeler, dronlar ve anti-dron teknolojileri yer alacak. Üye ülkeler, bu projelere ortak olarak katılacak ve birlikte çalışarak kaynakları daha verimli kullanacak.

Bunun yanı sıra, AB'nin politika ve altyapı projelerinin savunma amaçlı yeniden yönlendirilmesi planlanıyor. Avrupa Kalkınma Bankası'nın kapasitesinin artırılması ve yatırım alanlarının genişletilmesi de öngörülen adımlar arasında. Bu şekilde, AB ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapılması sağlanacak.

Tüm bu öneriler, Avrupa Birliği'nin daha bağımsız ve güçlü bir savunma yapısına kavuşması için tasarlandı. Ancak, bu planın geniş çapta destek bulup bulamayacağı ise büyük bir soru işareti. Lega ve M5S gibi İtalya'daki bazı siyasi partiler, bu silahlanma planına karşı çıkıyor. İtalya'daki sol eğilimli siyasi liderler de bu yolu eleştiriyor ve Avrupa'nın ortak savunma yapısına odaklanması gerektiğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu, bu planı daha detaylı bir şekilde 19 Mart'ta sunmayı hedefliyor ve bu süreçte diğer Avrupa ülkeleriyle olan işbirliği de artırılacak. Von der Leyen'in liderliğinde, AB, savunma stratejisini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.