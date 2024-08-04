AB ülkelerinden Venezuela’ya çağrı

Yedi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin imzasını taşıyan açıklamada, Venezuela'daki seçim sürecinin ardından yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Venezuela makamlarının tüm sayım ve döküm cetvellerini kamuoyuyla paylaşması gerektiği belirtildi ve seçime hile karıştırıldığı iddialarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, Venezuela'daki siyasi liderler dahil olmak üzere tüm vatandaşların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Venezuela yönetimine, protestoculara karşı itidalli davranma çağrısında bulunuldu ve tutuklama ile şiddetin kınandığı belirtildi. Protesto hakkı ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Avrupa ülkeleri durumu yakından izlemeye ve Venezuela halkının demokrasi ve barış çağrısını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Venezuela'daki son seçimler 28 Temmuz'da yapılmıştı. Venezuela Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı. Ancak, muhalefet 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerini yetersiz ve hileli olarak nitelendirerek, seçim sonuçlarının güvenilir olmadığını öne sürmüştü.