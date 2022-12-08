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AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran’da Mahsa Amini protestoları sırasında tutuklanan bir kişiyi idam etmesinin ardından infazların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:59
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AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı

AB ve BM’den İran’a ''idamları durdur'' çağrısı
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İran’daki Mahsa Amini protestoları sırasında Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç Besic üyesini yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen bir göstericinin cezası infaz edilmesinin ardından AB ve BM İnsan Hakları Konseyi, infazların derhal durdurulması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 23 yaşındaki Muhsin Şikari, İran’da devam eden protestolarla ilgili olarak tutuklanmasının ardından idam edildi. Avrupa Birliği, söz konusu idamı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. AB, İran makamlarını ölüm cezasını uygulamaktan, gelecekte infaz yapmaktan kaçınmaya ve ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırıyor” denildi.

Açıklamada, İran’a taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde yer alan yükümlülüklerine sıkı sıkıya uyması çağrısında bulunularak, “İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakları da dahil olmak üzere temel haklara her koşulda saygı gösterilmelidir” denildi.

AB’nin idam cezasının her zaman ve her koşulda kesin bir şekilde karşı olduğu vurgulanan açıklamada, idam cezasının, caydırıcı etkisi olmadığı belirtilerek, acımasız ve insanlık dışı bir ceza olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, idam cezasının muhtemel hataları geri dönülmez kılan kesin bir ceza olduğuna dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise, Şikari’nin idam edilmesinin üzüntüyle karşılandığı aktarılarak, “11 protestocunun daha idam cezasına çarptırılmasından endişe ediyoruz. İnfazların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Ölüm cezası insan haklarına aykırıdır ve yaşam hakkıyla bağdaştırılamaz” denildi.

Amini protestolarında Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç Besic üyesini yaraladığı gerekçesiyle Şikari, 25 Ekim’de tutuklanmış, 20 Kasım’da ise idama mahkum edilmişti. Şikari, İran’da Amini protestolarıyla ilgili idam edilen ilk gösterici oldu. İran’da Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda şuana kadar tutuklanan 11 kişi idam cezası aldı.

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