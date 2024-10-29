AB ve NATO arasında "yeni bir üst düzey görev gücü" kurulacak

Von der Leyen ve Rutte tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ikilinin Rutte'nin görevi devralmasından sonra ilk kez bir araya geldiği anımsatılarak görüşmede, NATO-AB arasındaki yakın ve stratejik ortaklığın önemi üzerinde durulduğu aktarıldı.

İkilinin "giderek daha tehlikeli hal alan dünyada barış, özgürlük ve refahın savunulması ve korunması için NATO-AB ortaklığının hayati önem taşıdığı" konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'da süregelen savaşın Avrupa'nın barış ve güvenliğine yönelik "en büyük tehdit" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının "Ukrayna'daki savaşın önemli ölçüde tırmanması anlamına geldiğini ve küresel barış için tehdit oluşturduğunu vurguladığı" belirtildi.

Von der Leyen ve Rutte'nin küresel tehditlere karşı "mevcut işbirliğini güçlendirecek yeni bir üst düzey görev gücü kurulması" konusunda anlaştığı bildirilen açıklamada, bu husustaki ilk toplantının planlamasının gelecek haftalarda yapılacağı kaydedildi.

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KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saraydan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

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