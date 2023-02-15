AB yetkilisi mikrofonu açık kalınca fena yakalandı. Ağzından çıkanlar herkesi şoke etti

Oliver Varhelyi, dün AP Genel Kurulunda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri çok sayıda soru sordu ve oturum uzun sürdü. Bu sırada Varhelyi'nin ana dili Macarcada "Daha kaç aptal var (konuşmacılar listesinde)?" dediği duyuldu.

Bunun üzerine Macar muhalefet partisi Demokratik Koalisyon, Varhelyi'nin istifasını talep eden bir açıklama yaptı.

Partiden sosyal demokrat AP milletvekili Sandor Ronai, yaptığı açıklamada, "AP'de aynı fikirde olmadığımız kişilere aptal demek yaygın değildir." dedi.

Parti ayrıca olayı AP ve Avrupa Komisyonu başkanlığına bildireceğini açıkladı.

AB KOMİSYONU ÜYESİ, AP MİLLETVEKİLLERİNE HAKARET ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda (AP) katıldığı oturumda mikrofonunu kapatmayı unutunca duyulan sözlerinin hakaret olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Varhelyi, yaptığı yazılı açıklamada, "AP'nin 14 Şubat 2023 tarihli Genel Kurulundaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından içtenlikle özür dilerim. Bu, kabine başkanımla benim aramda tamamen farklı bir konu hakkında, bağlamından koparılmış, Macarca süren özel ve devam eden bir görüşmeyle bağlantılıydı. Bununla ilgili olası bir yanlış anlaşılma için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

AP üyeleri dahil tüm AB kurumlarına saygı duyduğunu belirten Varhelyi, şöyle devam etti:

Batı Balkanlar'da son derece önemli jeopolitik konuları tartışmak için mükemmel bir fırsat olan dünkü görüşmede fikir alışverişinde bulunan AP'nin saygıdeğer üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Kurumlar arası yükümlülüklerime tam riayet ve samimi işbirliği ilkesi çerçevesinde gelecekte de görev alanlarımdaki gelişmeler hakkında AP ile fikir alışverişinde bulunmaya hazırım.