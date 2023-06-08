AB yolsuzluk vakalarını önlemek için etik kurumu kurdu

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının ardından AB kurumlarında çalışan yetkililerin karıştığı yolsuzluk vakalarını önlemek için "etik kurumu" kurdu.

AB yolsuzluk vakalarını önlemek için etik kurumu kurdu

AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı Vera Jourova, düzenlediği basın toplantısında, AB yetkilileri için hediyeler, ek ödemeler, toplantılar ve seyahat masrafları konusunda ortak standartlar belirleyecek kurumun hayata geçirildiğini duyurdu.

Jourova, vatandaşların AB kurumlarına güveninin, kurumların itibarı ve bekası için önemine işaret ederek yeni yapının politikacıların eylemlerine "açık bir ışık tutacağını" vurguladı.

Kurumun yüksek standartlar geliştireceğini, en iyi uygulamaları teşvik edeceğini belirten Jourova, 3 Temmuz'da yeni yapının kurallarını kabul edip uygulaması gereken 9 AB kurumu ile görüşmelere başlayacağını ifade etti.

Bu kurumlar AB Komisyonu, AP, AB Konseyi, AB Adalet Divanı, Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Yatırım Bankasından oluşuyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı ve AP çalışanı Francesco Giorgi, STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino gözaltına alınmıştı. O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti. Belçika'da soruşturmada gözaltına alınanların tamamı zaman içinde şartlı tahliye edilmişti.

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