Abant Gölü buz tuttu! Manzarası görenleri adeta büyüledi

Kaynak: AA
Abant Gölü buz tuttu! Manzarası görenleri adeta büyüledi

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'daki Abant Gölü'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karlı görüntüsü görenleri kendisine hayran bıraktırdı.

Bolu'da etkili olan soğuklar nedeniyle Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

kar.webpTürkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Abant'ı çevreleyen karla kaplı çam ormanları eşsiz manzaralar oluşturdu.

kar1.webpAbant'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Milli parkta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 125 hektar büyüklüğündeki göl tamamen buzla kaplandı.

kar2.webp

Son Haberler
Yolcu treni ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yolcu treni ile TIR çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ara transferin son günü imza yarışı kızıştı: İşte son saatler yapılan transferler
Ara transferin son günü imza yarışı kızıştı: İşte son saatler yapılan transferler
Anne ve bebeği birbirine bağlayan yöntemler! Uzmanlardan tavsiyeler
Anne ve bebeği birbirine bağlayan yöntemler! Uzmanlardan tavsiyeler
CHP, iktidarın değişmesini istiyor mu?
CHP, iktidarın değişmesini istiyor mu?
Sözcü TV spikeri Özlem Gürses özgürlüğüne kavuştu! O anlarda gözyaşlarını tutamadı…
Sözcü TV spikeri Özlem Gürses özgürlüğüne kavuştu! O anlarda gözyaşlarını tutamadı…