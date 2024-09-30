Abart egzozlu araçlara ceza yağdı

Elazığ'da polis ekipleri, abartı egzoz bulunduran araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde, yüksek sesli egzoz kullanarak gürültü ve hava kirliliğine yol açan araçlara odaklandı.

Ağustos ve eylül ayları boyunca yapılan çalışmalarda, toplamda 180 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür araçların vatandaşların huzurunu bozduğunu vurgulayarak, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.