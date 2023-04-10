Mansur Yavaş canlı yayında açıkladı. 14 Mayıs'a kadar maaş almayacağım

Yavaş katıldığı canlı yayında konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş 14 Mayıs tarihine dek belediyeden maaş almayacağını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs’a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım” ifadelerini kullandı.

Programda Uğur Dündar ve Mine Özbek’in sorularını yanıtlayan Başkan Yavaş açıklamasında “Yan yana gelemediğimiz gençlerin oradan bize fikirlerini iletmelerini sağlayacağız. Gençlerin bu seçimde oy kullanmaları çok önemli, kendi geleceklerini oylayacaklar.

Şu anda gençler mutluysa zaten devam etsin yönetim, eğer endişeleri varsa şu anda önlerine yönetimi değiştirme fırsatı geldi” dedi.

”ŞEFFAFLIK PROJESİ”

Gelecek yeni hükümetin en büyük projelerinden birisinin şeffaflık olduğunu belirten Yavaş açıklamasına şu şekilde devam etti;

“Anketlerin büyük çoğunluğu tek tip başkanlık sisteminin istenilen sonucu göstermediğini gösteriyor. Bunlar tartışıldı. Şu anda yapılan iş, farklı fikirlerin yan yana gelip müzakere edebildiği bir yapı oluşturuldu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil. Evet bazı konularda tartışılabilir ama sonuçta uzlaşılacak.

Çeşitli fikirlere sahip insanlar yan yana geldi. Birbirlerinin görüşlerine saygı duyuyorlar. Keşke bunu yıllar önce yapabilseydik. Yeni hükümetin en büyük projelerinden biri de şeffaflık.

Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da denetim kurulunun muhalefetten oluşmasını istiyor. Bu iddialı bir söylem. İnşallah Türkiye yeni bir zihniyetle ülkeye yeni ufuklar açar. Buna ihtiyacımız var”

Altılı masanın oldukça güzel işler yapacağını belirten Yavaş “Seçimi kazanma konusunda iddialıyım. Bence birinci turda bitecek. Hükümet, doğal gaz yardımı yapacağını söyledi, yapılamadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki yıldır 200 bin aileye üç ay süreyle doğal gaz veriyor. Sosyal yardım alan ailelerde iyi beslenememekten dolayı çocukların gelişiminde problemler var. 200 bin aileye her ay birer kilo et parası yatırıyoruz.

16 bin ailenin servis ücretini ödüyoruz. Şu ana kadar 1 kuruş israfımız olmadığı için, kaynaklarımızı halkın temel ihtiyaçlarına harcıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"GEZİLERE BAŞLIYORUZ"

“Kılıçdaroğlu’yla gezerken belediyenin imkanlarını kullanacak mısınız?” sorusuna yanıt veren Yavaş Salı günü Çanakkale’den başlayacaklarını belirtirken “Hayır kullanmayacağız, adayımızla Salı günü Çanakkale’den başlıyoruz. Bazen Kılıçdaroğlu’yla, bazen Akşener’le, bazen İmamoğlu’yla olacak şekilde gezilere başlıyoruz” dedi.

Son olarak belediyeden seçim tarihine kadar maaş almayacağını belirten Başkan Yavaş “Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs’a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım.” ifadelerine yer verdi.