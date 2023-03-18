Yüksel Arslan İYİ Parti Ankara Milletvekili Aday Adayı

Yüksel Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük Türk milletinin her bir ferdinin derdiyle dertlenen, sevinciyle kıvanç bulanlar; İYİ'ler için Şehit Enver Paşa'nın "Herkes tükenebilir ama bizim tükenmeye hakkımız yok." sözleri vatanımıza ve yüce milletimize hizmet yolunda attığımız her adımda bizimle olacaktır. Kutlu yürüyüşümüzün ilk gününde bizleri yalnız bırakmayan, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz, omuz omuza mücadele ettiğimiz kıymetli hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah, hep birlikte çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muzaffer eylesin.” ifadelerini kullandı.