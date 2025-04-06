ABBA'nın 'Sessiz Kraliçesi' 75 yaşında

“Dancing Queen”, “The Winner Takes It All”, “Money, Money, Money”… Bu şarkılardan sadece birkaç saniyelik bir melodi, kulaklara ulaştığında yüzlerde tebessüm belirir. Bu büyülü anların mimarlarından biri, ABBA'nın zarif sesi Agnetha Fältskog’tan başkası değildir. 5 Nisan 2025’te 75 yaşına giren Agnetha, sadece müzik dünyasında değil, popüler kültürde de derin izler bırakmayı başardı.

AŞK, MÜZİK VE EFSANE BİR GRUP

Agnetha, 1960’ların sonunda İsveç’te solo kariyerine adım attı. Ancak asıl yükselişi, Björn Ulvaeus ile tanışmasıyla başladı. Ulvaeus’un 2013 yılında BBC’ye verdiği röportajda söylediği gibi: “Agnetha’nın ilk plağını radyoda duyduğum an sihirliydi.” Bu müzikal yakınlık zamanla aşka dönüştü. İkili, Linda ve Christian adında iki çocuk sahibi oldu.

Agnetha, Björn, Anni-Frid Lyngstad ve Benny Andersson ile birlikte kurdukları ABBA grubu, 1974 yılında İngiltere’nin Brighton kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Waterloo” şarkısıyla birinci olarak küresel sahnede patlama yaptı.

ŞÖHRETİN BEDELİ

ABBA kısa sürede dünyanın en tanınan müzik gruplarından biri haline geldi. Agnetha ise hem güzelliğiyle hem de güçlü sesiyle hayran kitlesini büyüttü. Sarı saçları ve mavi gözleriyle “gizemli, güzel ve İsveçli” imajını somutlaştırdı. Ancak sahne ışıklarının ardında sakinlik ve huzur arayan bir ruh vardı.

2014 yılında nadir katıldığı bir programda şöyle demişti: “Turneler yorucuydu. Bazen sadece çocuklarımın yanında, evde olmak istiyordum.” Şöhretin baskısı zamanla ilişkilerine de yansıdı. Hem Agnetha ile Björn’ün hem de Benny ile Frida’nın evlilikleri zamanla sona erdi.

SAHNEDEN UZAK, KALPLERİN İÇİNDE

ABBA’nın aktif döneminin sona erdiği 1980’li yılların sonuna doğru Agnetha sahnelerden büyük oranda çekildi. Kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti. İsveç kırsalındaki evinde ailesiyle sade bir hayat sürdüren sanatçı, müzikten hiç kopmasa da göz önünde olmayı istemedi.

Ancak 2021 yılında tüm dünyayı şaşırtan bir gelişme yaşandı. ABBA tam 40 yıl aradan sonra yeni albümleri Voyage ile geri döndü. Albüm büyük ilgi görse de Agnetha canlı konser vermek istemedi. Sahneye dönmeyen sanatçı, grup üyeleriyle birlikte sanal avatarların kullanıldığı bir gösteriyle hayranlarına seslendi.,

75. YAŞINA SESSİZCE GİRDİ

5 Nisan 2025 günü 75 yaşına giren Agnetha Fältskog, doğum gününü gösterişli kutlamalarla değil, sevdiği gibi huzur içinde evinde geçirdi. Onun için en güzel kutlama, kalabalık sahneler değil; aileyle geçirilen sade bir gündü.

Agnetha, bugün hâlâ müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olarak hatırlanıyor. Sessiz duruşu, kırılgan ama güçlü sahne performansları ve zamana meydan okuyan sesiyle hem geçmişin hem de bugünün efsaneleri arasında yer alıyor.