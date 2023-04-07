ABB'nin 13 Halk Ekmek büfesi daha kura ile yeni sahiplerini buldu

ANKA'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatla ekmek ve kooperatif ürünlerinin satışının yapıldığı büfelerin sayılarını artırmaya devam ediyor.

Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekilişi ile 7’si ilk kez hizmete girecek 13 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu.

13 EKMEK TEKNESİ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Başkentte ikamet eden ve özellikle dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla işletme hakkı verilen 13 Halk Ekmek Büfesi için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan çekilişe, 178 kişi başvuruda bulundu.

Altındağ’da 1, Etimesgut’ta 2, Çankaya’da 1, Keçiören’de 2 ve Ayaş ilçesinde de 1 ekmek büfesi ilk kez hizmet vermeye başlayacak.

Sözleşmesi biten veya kapatılan 6 büfe de yeni sahiplerine teslim edilirken, son yapılan kuranın ardından Ankara genelinde Halk Ekmek Büfe sayısı 429 adete ulaşmış oldu.