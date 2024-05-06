Tencereye 1 kaşık eklendiğinde fasulyenin lezzeti katlayan baharat! Tüm aşçılar ekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tencereye 1 kaşık eklendiğinde fasulyenin lezzeti katlayan baharat! Tüm aşçılar ekliyor
Kuru fasulye pişirirken aklınızda bulunması gereken tüyo. Meğer kuru fasulyenin lezzetini katlıyormuş

Kimyon, yemeklere eşsiz bir lezzet katan ve mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biridir. Özellikle fasulye yemeklerine eklenen kimyon, lezzetini katlayarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Bu nedenle, birçok deneyimli aşçı ve yemek uzmanı tarafından tencereye 1 kaşık kimyon eklemenin önemi vurgulanmaktadır.

LEZZETLİ KURU FASULYENİN TARİFİ NASILDIR?

Gerekli Malzeme Listesi

Zeytinyağı
2 su bardağı fasulye
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 adet soğan
1 adet biber
Tuz
Karabiber
Kimyon

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KURU FASULYENİN TARİFİ

Lezzet.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Lezzetli kuru fasulye tarifinin detayları paylaşıldı. Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirip biraz diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün. Soğanları temizleyip ince ince kıyın.
Tencereye zeytinyağını dökün ve içine soğanları alarak kavurun.
Bu esnada biberleri ince ince kıyıp soğanların üzerine ilave edin.
Üzerine salça ekleyin ve salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte karıştırın.
Daha sonra üzerine fasulyeyi ve baharatları ekleyerek 1-2 dakika karıştırın.
Üzerine su ilave edip kapağını kapatın ve 40 dakika pişmeye bırakın.
Kuru fasulyeler tamamen piştikten sonra ocağın altını kapatıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KURU FASULYENİN YANINA NE İYİ GİDER?

1. Pilav: Kuru fasulye ile pilavın uyumu tartışılmaz. Tane tane pişmiş bir pilav, kuru fasulyenin lezzetini tamamlar.

2. Turşu: Kuru fasulyenin yanında turşu, fermente edilmiş sebzelerin hafif ekşimsi tadıyla mükemmel bir denge oluşturur.

3. Yoğurt: Kuru fasulyenin yanında taze ve hafif ekşi bir yoğurt, yemeğin ağırlığını dengeleyerek lezzetini arttırır.

4. Salata: Kuru fasulyenin yanında taze ve renkli bir salata, yemeğe ferahlık katar ve besleyici bir alternatif sunar.

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