Kabe'nin önünde telefonundan PUBG oynadı

Kabe'nin kutsal topraklarında ibadet etmek için ziyarette bulunan bir kişinin, beklenmedik davranışı sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. İnsanların manevi duygularla ibadet ettiği sırada, bir adamın elindeki telefonla popüler oyun PUBG'yi oynamaya başlaması ve çatışmaya girmesi, geniş bir tepki dalgasına neden oldu.

Kutsal mekanda böyle bir oyunun oynanması, hem dini hassasiyetleri hem de saygıyı ihlal ettiği düşünülerek büyük eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Kimileri bu davranışı şaşkınlıkla karşılarken, kimileri ise büyük bir tepkiyle olaya karşı çıktı. Kutsal mekanların saygı gösterilmesi gerektiği ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğu konusunda genel bir fikir birliği oluştu.