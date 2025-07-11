ABD, 11 Eylül sanıklarıyla yapılan anlaşmaları iptal etti

ABD Temyiz Mahkemesi, Guantanamo’da tutulan üç 11 Eylül sanığıyla yapılan suç anlaşmalarını iptal etti. Savunma Bakanı Lloyd Austin’in geçen yıl yaptığı itirazı haklı bulan mahkeme, sanıkların müebbet karşılığında suçlarını kabul etmesine yönelik anlaşmaların geçersiz olduğunu bildirdi. Sanıklardan biri olan Khalid Sheikh Mohammed, saldırıların planlayıcısı olarak kabul ediliyor.

Austin, anlaşmalardan haberdar edilmediğini belirterek ölüm cezası talebiyle yargılamanın sürmesini istemişti. Ancak savunma avukatları, anlaşmaların iki yıl süren müzakereler sonucunda şekillendiğini ve bakanın daha önce bu yetkiyi askeri mahkeme yetkilisine devrettiğini savundu. Alt mahkemeler avukatları haklı bulmuştu.

Ancak Temyiz Mahkemesi, Austin’in yasal yetki sınırları içinde hareket ettiğine hükmetti. Karar, sanıkların suçsuz sayıldığı sürecin yıllar daha uzayabileceği anlamına geliyor. Bazı kurban yakınları kararı memnuniyetle karşılarken, diğerleri artık adaletin yerini bulamayacağından endişeli.