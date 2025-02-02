ABD 3 ülkeye ek gümrük vergisi koydu! Dikkat çeken misilleme maddesi

ABD, KANADA, MEKSİKA VE ÇİN’E EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİYOR: TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e uygulayacağı ek gümrük vergisi kararını imzaladı. Karara göre, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirileceği bildirildi. Uygulama 4 Şubat’ta ABD yerel saati ile gece yarısı itibarıyla başlayacak.

KANADA, MEKSİKA VE ÇİN İTHALATINA YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 VERGİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararname ile Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Buna göre, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacakken, Çin’den yapılan ithalat için ise yüzde 10’luk bir ek vergi getirilecek. Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise sadece yüzde 10 oranında ek vergi uygulanacak.

1 ŞUBAT'TAN ÖNCE YOLA ÇIKAN MALLARA VERGİ UYGULANMAYACAK

Ayrıca, 1 Şubat’tan önce Kanada’dan ABD’ye yola çıkan mallara ek gümrük vergisi uygulanmayacağı belirtildi.

4 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu tarifelerin 4 Şubat’ta, ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği duyuruldu.

MİSİLLEME MADDESİ İÇERİYOR

Trump’ın imzaladığı kararname, aynı zamanda bir misilleme maddesi de içeriyor. Bu maddeye göre, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi durumunda tarifeler artırılabilecek.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Trump, kararnameyi imzaladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, düzensiz göçmenlerin ve Amerikan vatandaşlarının ölümüne sebep olan uyuşturucuların büyük tehdit oluşturması nedeniyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası aracılığıyla uygulandığını belirtti.