ABD 52 yıl sonra Ay’a yeniden indi

Intuitive Machines tarafından geliştirilen “Odysseus” uzay aracı Ay’ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptı.

NASA’nın internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23’te güvenli bir şekilde indiği açıklandı.

"SİPARİŞİNİZ AY'A TESLİM EDİLDİ"

NASA'nın sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda "Siparişiniz Ay'a teslim edildi" ifadesi kullanıldı. Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var" sözleriyle duyuruldu.

NASA Yöneticisi Bill Nelson "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay’a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün" ifadelerini kullandı.

52 YIL SONRA İLK

Ay’a inişinden 15 dakika sonra zayıf da olsa sinyal göndermeye başlayan Odysseus, 50 yıldan daha uzun bir süre sonra Ay'ın yüzeyine inen ilk özel şirket yapımı uzay aracı oldu.

Böylece Odysseus, bu başarılı inişler 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay’a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat’ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

4,3 metre yüksekliğe sahip altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.