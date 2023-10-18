ABD, Adana Konsolosluğunu 'geçici süre'liğine kapatıyor

ABD, Gazze’deki hastane katliamı sonrası Türkiye’de başlayan protestolar üzerine Adana’daki konsolosluğunu geçici süreliğine kapatma kararı verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD, Adana Konsolosluğunu 'geçici süre'liğine kapatıyor

ABD, personellerine Adana’daki konsolosluk bölgesine seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verdi.

Gazze’deki Katliam Protesto Ediliyor

Gazzeli yetkililer, İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü belirtmişti. İsrail saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad ise iddiayı reddetmişti. Saldırının ardından Türkiye’nin birçok yerinde protesto eylemleri düzenlenmişti. Binlerce kişi İsrail’in İstanbul başkonsolosluğu önünde tepkilerini göstermişti. Ayrıca yine binlerce protestocu, İsrail’e desteği nedeniyle ABD’nin Türkiye’de bulunduğu noktalarda protesto eylemleri düzenlemişti.

ABD’den Güvenlik Uyarısı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda Adana konsolosluklarını ‘bir sonraki duyuruya kadar’ halka kapattıklarını duyurdu. Kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze’deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.”

Uyarının devamında ABD personellerine, Adana’daki konsolosluk bölgesine hareketlerini en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi.

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