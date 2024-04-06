ABD askeri Gazze için açlık grevinde. Beyaz Saray önünde altıncı gün

Kaynak: AA
ABD askeri Gazze için açlık grevinde. Beyaz Saray önünde altıncı gün
ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert, Gazze’deki saldırıların sonlandırılması için Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevinin altıncı gününde.

Aynı zamanda "Barış İçin Gaziler" (VFP) üyesi olan Hebert, "Bu soykırıma ortak olmayacağım" diyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell'den ilham aldığını belirtti.

Hebert, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere katılmak ve İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması adına baskı yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kongre üyelerinin ofislerini ziyaret etmek için görevinden izin aldığını dile getiren Hebert, "Gazze'de olup bitenlere karşı tamamen empati duyuyorum, 7 Ekim'den kısa bir süre sonrasından beri takip ediyorum ve bunun ne insanlıkla bir bağı ne de haklı bir tarafı var. Bu bir süredir kafamı kurcalayan bir konu çünkü ordu İsrail'e yardım etmekten, silah sağlamaktan doğrudan sorumlu. Ve bu durum kişisel olarak bana ve pek çok başka insana gerçekten büyük zarar verdi." dedi.

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