ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia

Yunanistan'ı şok edecek bir iddia ortaya atıldı. Yunan Devlet Televizyonu, iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığını ileri sürdü.

KAYNAK: AA
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinde görevli bir ABD askerinin, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Bir başka ABD askerinin ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darbettiği iddia edildi.

MAĞDUR AİLELER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilirken, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.

YAŞANAN GELİŞMELER ÜZERİNE UÇAK GEMİSİ ÜLKEYİ DAHA ERKEN TERKEDECEK

Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.

ERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.

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