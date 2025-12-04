ABD basını, Pentagon'u zor durumda bırakacak bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

Associated Press'e (AP) ismini vermek istemeyen iki kişi, 'ABD askeri unsurlarının, Karayipler'de bir tekneye düzenlediği saldırı ve ilk saldırıdan yaralı kurtularak tekne enkazına tutunan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü' iddialarına ilişkin konuştu.

HAYATTA KALANLARIN OLDUĞU BİLİNİYORDU

Buna göre konuyla ilgili bilgi sahibi olan bu kişiler, söz konusu ikinci saldırı emri verildiğinde, Pentagon'daki yetkililerin teknede hayatta kalan kişilerin olduğunu bildiklerini, amaçlarının tekneyi tamamen batırmak olduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptığı açıklamada, ikinci saldırı emri verildiği sırada "odada olmadığını" savunarak, 'Savaş bakanlığında yapılacak çok iş var. Dolayısıyla saatler süren saha incelemelerini beklemedim, bir sonraki toplantıma geçtim.' ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç saat sonra Amiral Frank Bradley'nin ikinci saldırı kararını aldığını söyleyen Hegseth, 'Tam yetkisi vardı ve doğru kararı verdi. Tekneyi batırdı ve tehdidi ortadan kaldırdı. Doğru karardı. Arkasındayız.' diye konuşmuştu.

İKİNCİ SALDIRI EMRİ VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Washington Post gazetesi, 28 Kasım'da Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan 2 kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.