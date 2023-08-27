ABD basınından skandal Türkiye haritası

Amerikan haber kanalı FOX News, Orta Doğu ile ilgili yaptığı bir haberde paylaşılan haritayla skandala imza attı.

Sık sık Türkiye karşıtı haberlerle gündeme gelen FOX News'in internet sitesinde yer alan haberde; bölgeyi anlatmak için kullanılan haritada İstanbul'la birlikte Avrupa'daki topraklarına yer verilmedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu haberde, İsrail Filistin ilişkileri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alınıyordu. Okuyucuların fark etmesi sonrasında harita skandalı sosyal medyada da gündem yarattı.

Çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaparak yayın kuruluşuna karşı isyanlarını dile getirdi.