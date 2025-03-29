ABD Başkan Yardımcısı Vance: Grönland’da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance, beraberindeki heyet ile birlikte Grönland'a geldi. Albay Susan Meyers ve Başçavuş Holly Vaught tarafından karşılanan heyet, havalimanından ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü geçti.

Uzay Üssü'nde konuşma yapan J.D. Vance, "Tabii ki, her gün ne yaptığınızı anlatan bir brifing alacağız. Ardından, duyduğunuz gibi, Trump yönetimi olarak Grönland'a yönelik bazı ilgilerimizden bahsedeceğiz. Trump yönetimi, başkan, gerçekten Arktik güvenliğiyle ilgileniyor. Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir konu ve önümüzdeki on yıllarda daha da büyüyecek" dedi.

"GRÖNLANDLILAR, DANİMARKA'DAN BAĞIMSIZ OLMAYI KENDİLERİ BELİRLEYECEKLER"

ABD üssünde gazetecilere açıklama yapan Vance, "Askeri gücün hiçbir zaman gerekli olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Grönland halkının mantıklı ve iyi insanlar olduğuna inanıyoruz. Bu bölgenin güvenliğini sağlamak ama aynı zamanda ABD'nin güvenliğini de temin etmek için Donald Trump tarzında bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Vance konuşmasında Trump'ın Grönland'a ilişkin fikirlerine değinerek, "Başkan'ın söylediği şu ki, Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor. Yine, ABD halkının güvenliği için buna ihtiyacımız var. Ve düşündüğümüz şey şu ki, Grönlandlılar, Danimarka'dan bağımsız olmayı kendileri belirleyecekler ve sonra Grönland halkıyla konuşmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND HALKINA YETERİNCE YATIRIM YAPMADINIZ"

Danimarka'nın Grönland'ı güvende tutmakta başarısız olduğunu söyleyen Vance, "Danimarka'ya mesajımız çok basit: Grönland halkı için iyi bir iş çıkarmadınız. Grönland halkına yeterince yatırım yapmadınız ve bu muazzam, güzel kara parçasının güvenlik altyapısına yeterince yatırım yapmadınız. Bu değişmek zorunda. Danimarka'nın güvenlik şemsiyesi demek, aslında tüm sorumluluğu cesur ABD'lilere devrettikleri ve bizim faturayı ödeyeceğimizi umdukları anlamına geliyor. Grönland halkına sadece şunu söylüyoruz: Başkan "Grönland'a sahip olmalıyız" dediğinde, "Bu ada güvende değil" demek istiyor" dedi.

"GRÖNLAND'DA ÖNEMLİ BİR POZİSYON ALMAMIZ GEREKİYOR"

Alternatif yollara yönelik konuşan Vance, "Alternatif nedir? Kuzey Atlantik'i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin'e, Rusya'ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

VANCE'DEN SİGNAL YORUMU

Signal sohbet skandalının ardından ulusal güvenlik ekiplerini desteklediklerini belirten Vance, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'ın sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Vance,"Hepimiz bir gazetecinin sohbet grubuna davet edilmemesi gerektiğini kabul ediyoruz ve yönetimden üyeler, sevgili arkadaşım Mike dahil, bunun sorumluluğunu üstlendi. Başkan Trump Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde söyledi ve ben de burada başkan yardımcısı olarak söylüyorum, tüm ulusal güvenlik ekibimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.